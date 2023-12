Züge en miniature rollen im Alten Bahnhof in Eppendorf

Modellbahnfreunde kommen am 30. Dezember auf ihre Kosten. Zu sehen sind Passagen der Kleinbahnstrecke Hetzdorf-Eppendorf-Großwaltersdorf.

Auf dem Gelände des Alten Eppendorfer Bahnhofes läuft am 30. Dezember wieder Zugbetrieb. Allerdings nimmt die ehemalige Kleinbahn nicht etwa wieder ihren Fahrplan auf. Vielmehr laden die Modellbahnfreunde Eppendorf und die Mitglieder des Vereins Altes Bahnhofsviertel Eppendorf an diesem Tag in das Obergeschoss des Alten Bahnhofs ein, um die...