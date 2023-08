Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Leubsdorf

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend in Leubsdorf ereignet. Eine junge Frau und ein alter Herr sind dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war der 89-jährige Fahrer eines Pkw Opel am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße in Leubsdorf aus Richtung Eppendorf unterwegs....