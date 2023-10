1000 Unterschriften gegen Verkauf von Kanzleilehngut Halsbrücke an „Königreich Deutschland“

Vor gut zwei Wochen wurde ein offener Brief ins Internet gestellt, in dem sich die Autoren gegen einen Verkauf des Kanzleilehngutes aussprechen. Die Aktion ist sehr erfolgreich.

Die Unterschriftensammlung „Gegen die Landnahme des ‚Königreich Deutschlands‘ in Halsbrücke, Freiberg, Wolfsgrün, Bärwalde und anderswo“ gegen den Verkauf des Kanzleilehngutes in Halsbrücke an einen Mittelsmann des sogenannten „Königreichs Deutschland“ ist erfolgreich. Wie die Organisatoren aus Freiberg und Halsbrücke am Montag...