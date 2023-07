286 Kilometer über Berg und Tal: Amberger radeln in die Partnerstadt Freiberg

Neun Elftklässler des Max-Reger-Gymnasiums und zwei Lehrer haben die Tour in drei Tagen bewältigt. Am Ziel trugen sie sich in das Silberne Buch der Stadt Freiberg ein.

Gelebte Partnerschaft: Neun Elftklässler sowie zwei Lehrer des Amberger Max-Reger-Gymnasiums sind vom 15. bis 18. Juli insgesamt 286 Kilometer nach Freiberg geradelt. Seit dem Bergstadtfest Ende Juni ist die Städtepartnerschaft zwischen Freiberg und Amberg besiegelt. Am Schloßplatz trugen sich die Gäste in das Silberne Buch der Stadt Freiberg...