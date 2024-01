500 Arbeitsplätze bei Meyer Burger Freiberg in Gefahr - Kretschmer: „Bund und EU müssen endlich handeln“

Der Photovoltaikkonzern verzeichnet einen Millionenverlust und will seine Modulproduktion künftig in die USA verlagern. 500 Beschäftigte in Freiberg wären davon betroffen. Entschieden sei noch nichts.

Der Freiberger Standort des Technologieführers im Bereich Photovoltaik, Meyer Burger, steht auf der Kippe. Das gab das Unternehmen am Mittwochmorgen bekannt. Angesichts gravierender Auswirkungen der Marktverzerrung in Europa rechne man für das Geschäftsjahr 2023 derzeit mit einem Gesamtumsatz von 135 Millionen Schweizer Franken, einem Verlust...