85-jährige Fußgängerin bei Unfall in Freiberg schwer verletzt: Polizei sucht nach etwa zehnjährigem Jungen

Das Fahrrad fahrende Kind soll am Montagmittag mit der Seniorin auf einem Gehweg zusammengestoßen sein.

Freiberg.

Die Polizei ermittelt zu einem Unfall, bei dem am Montag in Freiberg eine 85-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden ist. Laut Polizei war die Seniorin gegen 12.45 Uhr auf dem Gehweg des Franz-Kögler-Ringes unterwegs, als sie auf Höhe des Sportplatzes der Winklerschule an einem Fahrrad fahrenden Jungen vorbeilief. Das Kind kippte um und fiel gegen die Seniorin, schildert die Polizei. Die 85-Jährige wurde umgerissen und verletzte sich nach jetzigem Kenntnisstand schwer. Nach einer kurzen Diskussion habe sich der beteiligte Junge, etwa zehn Jahre alt, von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Geschehen bzw. zur Identität des Kindes machen können, werden gebeten, sich unter Ruf 03731 700 zu melden. (bk)