A 4 von Chemnitz nach Dresden: Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn besteht nicht mehr

Im Baustellenbereich hatte es einen Unfall gegeben.

Wilsdruff/Nossen.

Auf der A 4 aus Chemnitz in Richtung Dresden hat es am Freitagmorgen einen Unfall gegeben, und zwar zwischen dem Dreieck Nossen und Wilsdruff. Laut Polizei war die mittlere Fahrspur blockiert, es hatte sich ein Stau gebildet. Es befanden sich Personen auf der Fahrbahn. Am Freitagvormittag nahm die Polizei die Warnmeldung zurück. (eva)