Abriss von altem Gasthof in Mittelsaida: „Goldene Sonne“ macht Platz für Ausbau der Bundesstraße 101

In der kommenden Woche wird eine alte Ruine am Ortsrand von Mittelsaida abgerissen. Lange war darum gerungen worden, das Areal zu erwerben, denn es ist wichtig für ein größeres Projekt.

Kurz vor dem Ortsausgang Mittelsaida in Richtung Annaberg ist das Gebäude kaum zu übersehen. Und es zieht unweigerlich die Blicke all derer an, die an ihm vorbeifahren. Doch nicht etwa, weil es ein prachtvolles Beispiel sächsischer Baukunst wäre, sensationell restauriert in den Jahren seit der Wende und ein Schmuckstück für den kleinen Ort....