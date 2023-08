Achtung! Aufgrund dieser Baustellen in Mittelsachsen gibt es Behinderungen

Sommerzeit ist die Zeit, in der Straßenbauer gut zu tun haben. Daher wird zwischen Rechenberg-Bienenmühle und Penig an Brücken und Straßen gebaut. Gute Nachrichten gibt es zur B 173 in Flöha.

A 4: Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Görlitz gesperrt, Fahrbahnerneuerung zwischen Anschlussstellen Chemnitz Ost und Berbersdorf bis Ende Oktober. A 4: Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Görlitz gesperrt, Fahrbahnerneuerung zwischen Anschlussstellen Chemnitz Ost und Berbersdorf bis Ende Oktober.