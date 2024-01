Achtung, Baustelle: An diesen Straßen sollten Autofahrer mit Behinderungen rechnen

Zwischen Freiberg und Rochlitz, Augustusburg und Mittweida wird auch in der letzten Januar-Woche an Straßen, Häusern und am Glasfasernetz gewerkelt. Folgende Vollsperrungen sind bekannt:

Altmittweida: Rosenweg nach dem Abzweig Fliederweg, Fahrbahnerneuerung bis 29. März. Altmittweida: Rosenweg nach dem Abzweig Fliederweg, Fahrbahnerneuerung bis 29. März.