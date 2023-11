„Achtung bei der Ankunft“: Abend für Frauen in der Jakobikirche Freiberg

Der „Evas Abend“ hat inzwischen Tradition: In der Jakobikirche kommen Frauen in lockerer Runde zusammen und ins Gespräch.

Abends in die Kirche gehen und am besten noch eine Freundin mitbringen - dazu sind Frauen verschiedenen Alters im November eingeladen. Ein Kreis von Organisatorinnen lädt wieder zum sogenannten Evas Abend ein. Die gemütlichen Zusammenkünfte haben in Freiberg schon Tradition.