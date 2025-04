2 min.

"Eine Angelegenheit des Herzens"

Die "Freie Presse" stellt während der Adventszeit Menschen vor, die sich in besonderer Weise engagieren und das gesellschaftliche Leben bereichern. Heute: Karsta Hönicke. Die 74-Jährige betreibt in Penig ein Kino und zeigt in der Adventszeit für den Kinder- und Jugendfilmdienst ehrenamtlich Filme in einem Hospiz.