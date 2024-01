Ärzte-Prozess von Freiberg geht weiter

Die gerichtliche Aufarbeitung des Todes eines siebenjährigen Jungen im Mai 2017 hält an. Das Landgericht Chemnitz muss über die Berufung eines Mediziners entscheiden.

Wegen personeller Veränderungen im Landgericht Chemnitz zieht sich der Prozess um den Tod eines siebenjährigen Jungen im Mai 2017 weiter in die Länge. Das Kind war an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt und hatte starke Schwellungen im Rachenraum. In einem ersten Prozess am Amtsgericht Freiberg war zwei Ärzten aus Mittelsachsen fahrlässige...