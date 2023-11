Ärztin bewirbt sich um Praxis in Reinsberg

Der Gemeinderat soll am 5. Dezember entscheiden, ob er die Konditionen akzeptiert. Die Bewerberin will die Räume am Rathaus an zwei Tagen pro Woche stundenweise nutzen.

