Alpinist im Freiberger Tivoli: Von Höhen und Tiefen eines Bergsteigerlebens

„Up and Down“ – Hohe Berge, Fremde Länder und der Rock’n’Roll heißt das Buch, welches der Dresdner Alpinist Götz Wiegand geschrieben hat.

Für Bergsteiger Götz Wiegand ging es oft hoch hinaus. So stand der Dresdner auf zahlreichen Gipfeln in der ganzen Welt und auch auf vier Achttausendern im Himalaja, wo er bei acht sächsischen Expeditionen als Expeditionsleiter fungierte. Aber der 64-Jährige erlebte auch einige Tiefen in seinem kompromisslos geführten Leben. Er musste...