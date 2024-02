Amtsgericht Freiberg ahndet Besitz von Kinderpornografie

Ein junger Mann aus dem Raum Freiberg hat hunderte Sex-Bilder mit Minderjährigen gespeichert. Eines der Opfer war laut Staatsanwaltschaft erst vier Jahre alt.

Das Amtsgericht Freiberg hat einen 22-jährigen Mann aus dem Raum Freiberg am Dienstag des Besitzes von Bildern und Videos mit kinderpornographischem Inhalt schuldig gesprochen. Er muss 1200 Euro an das Christliche Jugenddorfwerk in Freiberg zahlen und sich ein Jahr lang auch der Betreuung durch diesen Verein stellen. Zudem verzichtete er im...