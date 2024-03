Andrang im Kinopolis in Freiberg: Publikum verputzt 650 Kilogramm Popcorn

Mit einem neuen Filmangebot, digitalisierten Kassensystemen und prominentem Besuch will das Kinopolis in Freiberg an die guten Besucherzahlen der Ferien anknüpfen.

Der Erfolg der Winterferien lässt sich am Popcorn-Konsum messen. Rund 650 Kilogramm Popcorn verputzte das Publikum. Das entspricht circa 22,7 Kubikmetern und dem Volumen von zwei Anhängern des Typs QEK Junior. Die gepoppten Maiskörner waren damit ungefähr so schwer wie neun Waschmaschinen.