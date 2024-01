Andreas Pannach inszeniert wieder Stück am Hoftheater in Dresden

Andreas Pannach, Schauspieler und Regisseur am Mittelsächsischen Theater in Freiberg, brachte am Hoftheater Dresden das Stück „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder auf die Bühne.

