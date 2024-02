Arbeitsunfall in Siebenlehn: 64-jähriger Mitarbeiter wird verletzt

Jetzt wurden Details zu dem Unfall, der sich bereits am 22. Januar ereignet hatte, bekannt.

Ein Arbeitsunfall hat sich vor zwei Wochen in Siebenlehn ereignet. Das bestätigte Ingolf Ulrich, der stellvertretende Pressesprecher der Landesdirektion Chemnitz (LDS), am Montag auf Anfrage von „Freie Presse“. Demnach passierte der Arbeitsunfall am 22. Januar gegen 13.45 Uhr im Klärwerk Siebenlehn. Ein 64-jähriger Mitarbeiter sei auf der...