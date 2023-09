Architekt erzählt über die Sanierung des Pressehauses in Freiberg: „Wir haben das Museum unserer Stadt erweitert“

Das Medienhaus der „Freien Presse“ am Obermarkt ist vor 20 Jahren saniert worden. Drei stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude wurden zusammengefügt. Was zum Tag des offenen Denkmals darin geboten wird.

Wenn Volker Benedix durch die Räume des Freiberger Pressehauses am Obermarkt geht, fallen ihm viele Geschichten ein. Geschichten - die der promovierte Architekt darüber erzählen kann, wie vor mehr als 20 Jahren die Sanierung der drei Häuser am Obermarkt/Kirchgässchen begann. In ihnen arbeiten seit Dezember 2003 die Journalisten der Freiberger...