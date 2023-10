Auto „fällt“ in Brand-Erbisdorf Laterne und fährt weiter

Im Unfallwagen saßen zwei Männer - wer ist gefahren?

Brand-Erbisdorf.

Ein Renault hat in Brand-Erbisdorf einen Laternenmast angefahren. Laut Polizeiangaben vom Montag kam der Wagen am Sonntag, 4.20 Uhr, beim Abbiegen von der B 101 auf die Straße Vereinigt Feld von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast, der daraufhin umfiel. Der Pkw fuhr weiter, Polizisten machten ihn jedoch unweit des Unfallortes ausfindig. Am Auto befanden sich zwei offenbar alkoholisierte Männer (19, 20). Atemalkoholtests ergaben bei dem 19-Jährigen 1,72, bei dem 20-Jährigen 1,36 Promille. Die Ermittlungen müssen zeigen, wer gefahren ist. Für die beiden Deutschen, die unverletzt waren, folgten Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (grit)