Autokorso rollt duch Freiberg

Etwa 80 Fahrzeuge haben sich am Freitagabend nach Angaben der Organisatoren zu einem Konvoi durch die Kreisstadt formiert.

Unter dem Motto „Wir Gemeinsam Für Alle“ hat sich am Freitagabend ein Autokorso im Gewerbegebiet „Schwarze Kiefern“ am Stadtrand von Freiberg formiert. „Nach meiner Schätzung beteiligen sich etwa 80 Fahrzeuge“, erklärte Stefan Paul vom Organisationsteam, als sich der Konvoi kurz nach 18 Uhr in Bewegung setzte. „Es geht nicht bloß...