B 101 bei Brand-Erbisdorf: Lkw streift drei Bäume und muss abgeschleppt werden

Am frühen Freitagmorgen hat es am Ortsausgang Brand-Erbisdorf einen Unfall gegeben. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtete, wurde der Vorfall um 3.35 Uhr bekannt. Demnach war ein 53-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 101 (Freiberger Straße) in Richtung Freiberg unterwegs. Dabei kam er leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und...