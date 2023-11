B 101: Warum es zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf zum Stau kam

Verkehrsbeeinträchtigungen gab es am Donnerstag auf der Bundesstraße 101 bei Freiberg. Was waren die Gründe?

Stau hat es am Donnerstag auf der B 101 zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf gegeben. Auf Anfrage sagte Rosalie Stephan vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv): „Auf der B 101 zwischen dem Gewerbegebiet Zug und dem Südkreuz Freiberg wurden am Donnerstag bei der Straßenerhaltung im Auftrag des Landesamtes an vier Einmündungen die...