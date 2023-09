B 173: Anhänger von Traktor landet im Straßengraben

Der Unfall ereignete sich am Freitag auf der Bundesstraße 173 bei Naundorf.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 12.35 Uhr auf der Bundesstraße 173 in Naundorf in Fahrrichtung Dresden ereignet. Das bestätigte Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von „Freie Presse“. Seinen Angaben zufolge war ein Traktor mit zwei Hängern auf der Freiberger Straße (B 173) unterwegs. Aus bislang...