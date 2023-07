B 173 bei Kleinschirma: Umfahrung wird asphaltiert

Die Arbeiten an der Baustelle an der B 173 zwischen Freiberg und Oberschöna gehen voran. In Höhe von Kleinschirma sollen zwei Brücken erneuert werden. Die deshalb nötige Umfahrung wird gerade asphaltiert. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr soll diese provisorische Umfahrung parallel zur Bundesstraße Ende September in Betrieb genommen...