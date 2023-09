B 173: Erste Radarkontrolle auf der Umfahrung bei Kleinschirma

Die Polizei führte am Donnerstag auf der Bundesstraße 173 auf der provisorischen Umfahrungsstrecke eine Geschwindigkeitsmessung durch. Wie war das Ergebnis?

Die erste Tempokontrolle auf der Umfahrung der B 173 bei Kleinschirma ist am Donnerstag in Fahrtrichtung Chemnitz erfolgt. Das bestätigte Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag auf Anfrage von „Freie Presse“. Seinen Angaben zufolge führte die Chemnitzer Verkehrspolizei am Donnerstag von 14 bis 18.15 Uhr zwischen...