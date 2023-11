Bahnhof Freiberg: Wo sind die Fahrräder hin?

Die Fahrradständer am Bahnhof Freiberg befinden sich jetzt an einem neuen Platz. Was müssen Radler beachten, die das Umsetzen verpasst haben?

Wo ist mein Fahrrad hin? Das werden sich einige Radfahrer in den nächsten Tagen fragen. Denn mit dem Aufbau der neuen Fahrradständer am Freitag und Montagmorgen am Freiberger Bahnhof wurden jene Räder entfernt, die sich noch in den bisherigen Fahrradständern befanden. Laut Tobias Jaster, Leiter des städtischen Eigenbetriebes Gebäude- und...