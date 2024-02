Bauernproteste zwischen Freiberg und Penig: Landwirte hoffen auf Landrat Dirk Neubauer

Rund 300 Teilnehmer kamen zur Kundgebung der Landwirte am 7. Februar in Freiberg. Es wurde nicht mit Kritik an der Berliner Politik gespart. So wollen die Bauern weiter Druck machen.

