Beerwalde: Großbrand verwüstet Hof – Über 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Sonntag ist auf einem Dreiseitenhof in Beerwalde ein Feuer ausgebrochen und erforderte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr. Über 80 Kameraden bekämpften den Großbrand.

Klingenberg. Am Sonntag ist es kurz nach 11 Uhr im Klingenberger Ortsteil Beerwalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zu einem Großbrand auf einem Dreiseitenhof gekommen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Hof bereits in Flammen, die Bewohner hatten die Gebäude verlassen. Mehr als 80 Feuerwehrleute bekämpften über Stunden den Großbrand. Dabei gelang es ihnen, ein Gebäude des Hofes zu halten und ein Übergreifen vom den in Flammen stehenden Wirtschafts- und Wohngebäuden zu verhindern. Da die Wasserversorgung in Beerwalde begrenzt war, musste das Löschwasser zum Teil aus der Umgebung herangeschafft werden.

Die Ortsdurchfahrt war wegen des Großeinsatzes zeitweilig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (niem)