Behindertenparkplätze am Häuersteig in Freiberg derzeit schlecht zu finden

Ein älterer Schwerbehinderter aus dem Raum Freiberg bemängelt, dass die Behindertenparkplätze im Fachmarktzentrum Häuersteig weiter entfernt vom Kaufland-Haupteingang als die vorherigen sind.

Mit den Arbeiten am Vorplatz vor dem Kaufland im Fachmarktzentrum Häuersteig in Freiberg sind die Behindertenparkplätze am Kaufland verlegt worden. Darauf wies ein älterer Schwerbehinderter aus dem Raum Freiberg am Lesertelefon hin. Er sagte: „Früher befanden sich diese unmittelbar am Eingang, jetzt sind sie deutlich weiter entfernt.“...