Bei Rot gefahren und Fußgänger in Großschirma gefährdet - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsstraftat

Ein Zeuge hat per Online-Anzeige den Vorfall geschildert.

Großschirma/Freiberg.

Die Polizei in Freiberg ermittelt zu einer Verkehrsstraftat, die per Online-Anzeige gemeldet wurde. Demnach hat am Sonntag an einer Kreuzung der B 101 in Großschirma ein Autofahrer (57) bei Rot gehalten, als ihn ein Pkw mit Dresdner Kennzeichen (DD) überholte und auf der Gegenspur beinahe zwei Fußgänger erfasst haben soll. Der 57-Jährige notierte sich das Kennzeichen. An der Kreuzung Leipziger Straße/Meißner Ring in Freiberg soll der Pkw mit Dresdner Kennzeichen ebenfalls verkehrswidrig gefahren sein. Dort war er nach Angaben des Zeugen auf der Geradeausspur an den in der Linksabbiegespur haltenden Autos vorbeigefahren und dann bei Rot in den Meißner Ring abgebogen. Weitere Hinweise unter 03731 70-0. Zudem bittet die Polizei die besagten Fußgänger, mit denen es in Großschirma beinahe zum Unfall gekommen war, sich zu melden. (bk)