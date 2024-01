Beim Wintergrillen in Conradsdorf heizen die Karnevalisten ihre Spezialöfen an

Seit 2018 lädt der Conradsdorfer Carnevalsverein zum Wintergrillen am Bebelheim im Ortsteil von Halsbrücke ein. Diesmal in Konkurrenz zum TV-Programm und zu strahlendem Sonnenschein. So lief es:

Trotz Handball-Europameisterschaft zog es Fans des Conradsdorfer Wintergrillens am Wochenende zum nachbarschaftlichen Treff am Bebelheim. „Wir sind optimistisch, dennoch die Publikumsgunst wie in den Vorjahren zu erreichen“, sagte Linda Friebe, als am Sonntag die Resonanz zunächst noch verhalten ausfiel. „Seit 2018 lädt unser Conradsdorfer... Trotz Handball-Europameisterschaft zog es Fans des Conradsdorfer Wintergrillens am Wochenende zum nachbarschaftlichen Treff am Bebelheim. „Wir sind optimistisch, dennoch die Publikumsgunst wie in den Vorjahren zu erreichen“, sagte Linda Friebe, als am Sonntag die Resonanz zunächst noch verhalten ausfiel. „Seit 2018 lädt unser Conradsdorfer...