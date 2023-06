Bergstadtfest in Freiberg war laut Polizei ein weitestgehend friedliches Volksfest

An den vier Festtagen in der Innenstadt von Freiberg nahm die Polizei insgesamt zwölf Anzeigen auf – sechs davon wegen einer Auseinandersetzung am Samstag kurz vor Mitternacht auf dem Schlossplatz.

Bei dem diesjährigen 36. Bergstadtfest in Freiberg haben sich das Sicherheitskonzept der Stadt Freiberg und das Einsatzkonzept des Polizeireviers Freiberg bewährt. Das schätzte Andrzej Rydzik, der stellvertretende Polizeisprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Montagnachmittag auf Nachfrage von „Freie Presse" ein. Er sagte: „Somit...