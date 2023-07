Betrunken auf dem Rad: Polizei zieht Fahrer in Halsbrücke und Rossau aus dem Verkehr

Mit 2,5 Promille laut Atemalkoholtest ist ein 44-jähriger Fahrradfahrer am Samstag kurz nach Mitternacht auf der Unteren Dorfstraße im Halsbrücker Ortsteil Niederschöna in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, musste der Deutsche zur Blutentnahme, und er kassierte eine Strafanzeige wegen des...