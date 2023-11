Blockhausen: Riesenstollen auf dem längsten Tisch der Welt kredenzt

Beim sächsischen Stollenfest haben am Sonnabend 25 Bäckereien aus dem Freistaat gemeinsame Sache gemacht – zugunsten der Kindertagesstätten der Kinderarche.

Mehrere hundert Menschen haben am Sonnabend das sächsische Stollenfest in Blockhausen bei Dorfchemnitz besucht. Diese Zahl hat Andreas Martin als Betreiber des Walderlebniszentrums am Mordsteinweg genannt. „Der Schneefall passt zwar gut zum Stollenfest, hat aber sicher auch einige davon abgehalten, zu uns zu kommen“, urteilte Ehefrau Steffi...