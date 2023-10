Blockline begeistert: Fahrradboom im Erzgebirge

Die Rundtour wurde 2021 eröffnet und zieht immer mehr Radbegeisterte an. Doch das ist nicht alles, was die Verantwortlichen in ihrer Bilanz erklärten.

Die Blockline lockt immer mehr Fahrradbegeisterte ins Erzgebirge. Das geht aus der Bilanz hervor, die Verantwortlichen zum Saisonabschluss in Blockhausen bei Dorfchemnitz zogen. Da zwei Zählerstellen 2023 in Betrieb gingen, konnten sie mit konkreten Zahlen aufwarten: 599 Radfahrer wurden am ersten, 639 am zweiten Standort zwischen Juli und... Die Blockline lockt immer mehr Fahrradbegeisterte ins Erzgebirge. Das geht aus der Bilanz hervor, die Verantwortlichen zum Saisonabschluss in Blockhausen bei Dorfchemnitz zogen. Da zwei Zählerstellen 2023 in Betrieb gingen, konnten sie mit konkreten Zahlen aufwarten: 599 Radfahrer wurden am ersten, 639 am zweiten Standort zwischen Juli und...