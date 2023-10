Bobritzsch-Hilbersdorf: Diebe richten Schaden von mehreren zehntausend Euro an

Unbekannte bauen aus Autokranen Bedienelemente aus

Bobritzsch-Hilbersdorf.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Diebstahls im besonders schweren Fall im Bobritzsch-Hilbersdorfer Ortsteil Hilbersdorf. Der Schaden wurde auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Laut Polizei waren Unbekannte über den Feiertag auf einem Firmengelände in der Ahornstraße zugange. Dort bauten sie aus drei Autokranen fachmännisch verschiedene Bedienelemente aus und nahmen diese mit. Zeugen, die von Montagabend bis Mittwochmorgen Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Chemnitz unter der Rufnummer 0371 387 3448 entgegen. (ug)