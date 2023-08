Brand-Erbisdorf stellt Analyse zu Fotovoltaik vor: 600 Hektar geeignet

Das Stadtgebiet verfügt über kleinere und große Gebiete in den Stadtteilen, auf denen derartige Anlagen entstehen könnten. Zwei mögliche Investoren gibt es bereits.

Die Stadt will der Energiewende nicht hinterherlaufen und stellte in ihrer Stadtratssitzung am Dienstagabend eine Analyse vor, welche Flächen im Stadtgebiet Brand-Erbisdorf prinzipiell für Fotovoltaik genutzt werden können.