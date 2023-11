Brandstiftung an Tankstelle in Freiberg: Verdächtige ermittelt

In der Nacht zum Sonntag konnte an der Jet-Tankstelle Olbernhauer Straße dank schneller Hilfe Schlimmeres verhindert werden.

Alarm um Mitternacht in Freiberg: Anwohner hatten in der Nähe einer Tankstelle in der Olbernhauer Straße Feuer bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sowohl auf der Fahrbahn einen kleinen Brand gab als auch auf dem Tankstellengelände. Dort war offenbar eine Mülltonne angezündet worden....