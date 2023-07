Burkersdorf: Yogafestival findet zum achten Mal statt

Vier Tage voller Yoga, Meditation, Musik, Tanz, Heilung und Gemeinschaft - das kündigen Anja-Katharina Halbig und Michael Lawrenz-Halbig an. Vom 13. bis 16. Juli findet auf ihrem Anandahof am Kirchweg in Burkersdorf, Gemeinde Reinsberg, das Ananda Spirit Festival statt. Das Event ist schon zur Tradition geworden. Es findet zum achten Mal statt.