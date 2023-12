Christmarkt in Freiberg so erfolgreich wie nie

Das schlechte Wetter zum Abschluss konnte der positiven Bilanz ihren Glanz nicht nehmen. Der Freiberger Christmarkt ist 2023 noch attraktiver geworden.

An den letzten beiden Tagen des Freiberger Christmarktes wollte der Wettergott noch einmal die Muskeln spielen lassen. Das Sturmtief zwang die Organisatoren am Donnerstag dazu, bereits um 18 Uhr zu schließen, und am Freitag wurde mit Verspätung geöffnet. Auch wurden bereits einige Teile der Dekoration abgebaut. Doch all das konnte nichts daran...