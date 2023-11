Christmarkt in Freiberg: Tontechnik wird aufgebaut

Auf dem Freiberger Obermarkt werden um die 200 Meter Kabel für die Beschallungsanlagen des Christmarktes verlegt.

Rund 200 Meter Kabel sind für die Beschallungstechnik auf dem Freiberger Christmarkt verlegt worden. Am Montag erledigten Michael Mokroß, Ralf Eckert und Thomas Fleischer im Auftrag von SG Musik Produktion aus Bobritzsch-Hilbersdorf die letzten Tontechnik-Arbeiten auf der Bühne am Ottobrunnen und auf dem ganzen Obermarkt. Denn am Dienstag, 15...