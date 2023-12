Darauf saß einst Clemens Winkler: Arbeitsstuhl des Germanium-Entdeckers wieder in Freiberg

Freude bei der Rückgabe des Clemens-Winkler-Stuhls an die TU Bergakademie Freiberg nach der Restaurierung durch das Lederzentrum in Rosdorf, vertreten durch Geschäftsführer Lars Pickhardt (M.), und Lederrestaurator Tobias Hundeshagen (r.). Kanzler Jens Then (2. v. r.) und Uniprofessor Edwin Kroke (vorn, l.) erhalten den Stuhl zurück. Bild: E. Mildner