Darum weht in Freiberg bald eine Friedensfahne

Die Israel-Fahne am Rathaus wird ersetzt. Warum, das hat Oberbürgermeister Sven Krüger im Stadtrat erklärt.

Die Israel-Flagge vor dem Rathaus in Freiberg war lange auf halbmast gezogen. Nun ist sie abgenommen und wird durch eine Friedensfahne ersetzt. Das kündigte OB Sven Krüger im Stadtrat an. Sie soll zunächst am Schloßplatz wehen, nach dem Christmarkt an den Obermarkt umziehen.