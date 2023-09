Das halten Freiberger vom Besuch des Oberbürgermeisters auf dem Opernball in St. Petersburg

Die Meinungen zum Verhalten von Sven Krüger, zu seinem privaten Besuch in Russland und zur Rede auf einem Ball sind gespalten. Auch Freiberger haben unterschiedliche Haltungen, wie eine Straßenumfrage zeigt.

In den vergangenen Tagen wurde der Besuch des Oberbürgermeisters Sven Krüger (parteilos) auf dem "Petrowsky Ball" im Katharinenpalast in St. Petersburg kontrovers diskutiert. Vom Stadtrat bis zu Ukrainern, die in Freiberg leben, gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Rede ist auch Thema der regulären Sitzung des Stadtrates am 7. September....