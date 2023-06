Das Meppelrennen ist in Clausnitz zurück

Es sind die letzten Handgriffe, die der siebenjährige Felix mit seinem Vater René Schmieder an seinem Meppel vornimmt. Schließlich soll das selbst gebaute Gefährt, das der Vater einst fuhr, das Originellste sein, welches am Sonntag zum 571. Clausnitzer Jahrmarkt an den Start geht.