Diakonie Freiberg macht sich selbst ein Geschenk

An der Alfred-Lange-Straße in Freiberg ist das „Werk III“ des Sozialunternehmens eingerichtet worden. Das war am Freitag ein Thema bei einer Doppel-Jubiläums-Feier in der Nikolaikirche.

Mit rund 300 Mitarbeitern und Gästen hat das Diakonische Werk Freiberg am Freitag in der Freiberger Nikolaikirche seinen 75. Geburtstag und zugleich den 175. Jahrestag der Gründung der Diakonie in Deutschland gefeiert. Mit 350 Mitarbeitern, etwa ebenso vielen ehrenamtlichen Helfern und 24 Millionen Euro Jahresumsatz sei die Freiberger Diakonie...