Dialog mit Kevin Kühnert motiviert SPD-Mitglied in Mittelsachsen

Die Dialog-Veranstaltung mit dem SPD-Generalsekretär in Freiberg ist an der Basis positiv aufgenommen worden. Der Bundespolitiker hat für die Mitglieder vor Ort auch einige Ratschläge im Gepäck, die dankbar aufgenommen worden sind.

Der Besuch von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in Freiberg am Samstag hat dem Kommunalen Zukunftsdialog der mittelsächsischen Sozialdemokraten den erhofften Auftrieb gegeben. Im Freiberger Brauhof hatte sich der Bundespolitiker an Gesprächsrunden mit Parteimitgliedern wie auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern beteiligt.