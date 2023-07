Dickes Ende nach Postbankschließung in Freiberg: Filial-Betreiberin sieht sich verärgerten Kunden gegenüber

Anke Krause in ihrer Partner-Postfiliale in der Gerberpassage Freiberg kann Postbankkunden nicht weiterhelfen, weil in dem Geschäft keine Bankleistungen angeboten werden. Mitunter reagieren die Leute verärgert. „Dabei ist es nicht unsere Schuld“, so Anke Krause. Foto: Eckardt Mildner